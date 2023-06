Camerun, il ct Song: “Non ci sono problemi tra me e Onana”. Il portiere: “Solo bugie”

Nuovo botta e risposta tra Andrè Onana, portiere dell’Inter, e il ct del Camerun Rigobert Song. A distanza di mesi dall’addio dell’estremo difensore alla sua Nazionale durante i Mondiali in Qatar, sembrano esserci ancora imprensioni tra i due. Song, in conferenza stampa è tornato sull’argomento, affermando: “Come continuo a ripetere, è lui che ha detto di non voler più giocare con il Camerun. Le porte sono sempre aperte. Ciò che non sapete è che ci sentiamo spesso al telefono, come un fratello maggiore col suo fratellino minore. Non ci sono problemi tra di noi. E lui sa bene cosa deve fare se vuole tornare in nazionale”. Poche ore dopo è arrivata una storia tramite il proprio profilo Instagram da parte di Onana: “Le cose si spaccano facilmente quando sono tenute assieme da bugie”. Pare evidente il riferimento a quanto detto da Song.