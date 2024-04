Bari: tre esoneri e 4 allenatori per salvare la B, in panchina ora Federico Giampaolo

Il momento che sta vivendo il Bari è da incubo, a coronamento di una stagione partita male fin dall’inizio. Trentacinque punti in classifica, tre allenatori esonerati e il quarto ingaggiato dalla Primavera: sarà infatti Federico Giampaolo, il fratello minore di Marco, a guidare i Galletti in queste ultime gare stagionali. Il calendario dei pugliesi non è dei più semplici, ma l’obiettivo ora è quello di riuscire a salvare la categoria. Ciò sembra assurdo, se si pensa che nella passata stagione la compagine biancorossa è stata ad un passo dalla Serie A, con il gol che ha regalato la promozione al Cagliari nella finale play-off arrivato al 94′. La vittoria ora manca dal 17 febbraio, e nelle ultime 8 partite sono arrivati solo 2 pareggi e 6 sconfitte.

La sequenza di cambi in panchina è partita in avvio di stagione con la cacciata dell’artefice della cavalcata della scorsa stagione Michele Mignani, e l’arrivo di un altro tecnico, Pasquale Marino. Anche l’esperto siciliano non è però riuscito a trovare la quadra, e così il ds Ciro Polito aveva giocato la carta Iachini, ora fallita sotto il peso delle sconfitte. Le ultime cinque gare toccheranno all’allenatore di Teramo, ex fantasista scuola Juve, che ha anche giocato a Bari nella stagione 1991-92, con 20 presenze e un gol. Quella di Giampaolo con la prima squadra biancorossa sarà una impresa a cui parteciperà anche la piazza sportiva, critica verso la società (la curva è in contestazione da mesi), ma solidale con la squadra, affinché conquisti i punti necessari a evitare il ritorno in Lega Pro.