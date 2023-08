Bari-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Palermo, match del San Nicola valevole per la prima giornata di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, caduti all’ultimo minuto di recupero in finale dei playoff appena due mesi fa, quest’anno puntano alla promozione diretta. I sicialiani invece, dopo un ottimo campionato giocato da neopromossa, e mancanco i playoff solo per la differenza reti, hanno tutte le carte in regola per fare meglio. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 18 agosto 13 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICA