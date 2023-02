Bari-Cagliari, Ranieri festeggia le 700 panchine in Italia: applaude il pubblico del San Nicola

I 20mila spettatori presenti al San Nicola in occasione del match di Serie B tra Bari e Cagliari hanno tributato un lungo applauso a Claudio Ranieri, che ha festeggiato le 700 panchine in Italia. Applausi a scena aperta anche per il ricordo delle vittime del terremoto in Siria e Turchia, omaggiate dalle due squadre che insieme alle altre della Lega B promuovono la raccolta fondi Unicef.