Accolto il ricorso del Perugia, respinto quello della Reggina: i prossimi passi al Tar e al Consiglio di Stato

Il Collegio di Garanzia, ultimo grado della giustizia sportiva, accoglie il ricorso del Perugia contro l’ammissione del Lecco in serie B e respinge quello della Reggina sul tema della licenza per il campionato cadetto. E in contemporanea respinge i ricorsi di Foggia (sempre contro il Lecco) e Siena (escluso dalla prossima Serie C). Attese le motivazioni delle sentenze, probabilmente entro giovedì. Si trattava dell’ultimo atto della giustizia sportiva, ma non è l’ultimo round. Adesso i successivi passaggi saranno il 2 agosto al Tar e il 29 agosto al Consiglio di Stato.