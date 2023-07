Juventus, applausi per Bonucci e cori contro Lukaku al JMedical

La nuova tornata di visite mediche in casa Juventus al JMedical ha visto coinvolto Leonardo Bonucci, ma anche altri giocatori come McKennie, Rovella, Chiesa e Cambiaso. Gli occhi però erano tutti per il centrale bianconero, messo ufficialmente sul mercato e fuori dai piani futuri del club. I tifosi hanno dedicato tanti cori al giocatore, che ha mostrato la sua classidca esultanza concedendosi per selfie e autografi. “Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno”, ha scritto Bonucci sui social. E intanto i tifosi presenti al JMedical hanno espresso anche una posizione chiara sulle voci che vedrebbero Romelu Lukaku in orbita Juventus. “Noi Lukaku non lo vogliamo”, il coro di alcuni tifosi sull’attaccante belga, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Inter.