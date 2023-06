Belgio, caso Courtois: il ct Tedesco conferma la fascia da capitano a Lukaku

Romelu Lukaku confermato capitano del Belgio. Prima di scendere in campo contro l’Estonia c’era attesa per conoscere la decisione di Domenico Tedesco, il ct dei Diavoli Rossi che ha dovuto fare i conti con l’addio di Thibaut Courtois, furioso per non aver indossato la fascia nella precedente sfida contro l’Austria. Il portiere avrebbe dovuto indossarla a Tallinn secondo i piani del selezionatore, ma il clamoroso gesto dell’estremo difensore ha fatto rimescolare tutto. Viene così confermato Romelu Lukaku come capitano.