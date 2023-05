Serie B, il ritorno del playout fra Brescia e Cosenza a Massa

La posta in palio nel playout fra Brescia e Cosenza sarà tanta e decisiva per il futuro delle due squadre. Si ripartirà dall’1-0 per i Lupi calabresi dopo il timbro di Nasti che fa pendere al momento il confronto per i rossoblu. Al Rigamonti sarà battaglia con il Brescia di Gastaldello che tenterà di rimontare il risultato al momento che pende per il Cosenza.

Per quanto si attende ostica, nervosa la partita la Lega di B ha deciso di affidare la direzione di gara a Davide Massa, arbitro dalla grande esperienza nazionale ed internazionale. on il direttore di gara della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara La Penna e gli arbitri Var Mazzoleni e Ayroldi.