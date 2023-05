Cessione Sampdoria, il presidente Lanna: “Ai tifosi dico che sarà molto lunga”

La Sampdoria sta attraversando un periodo delicatissimo sia dentro che fuori dal campo. In campo nella stagione è arrivata una retrocessione dopo 11 anni dall’ultima volta in Serie B. Il momento più delicato però sarà quello che arriverà ora: infatti, ancora non sarebbe stato trovato l’accordo per la cessione del club.

Il presidente Lanna ha parlato con almeno 800 tifosi radunati per capire la situazione sulla cessione della Doria. L’appello dell’attuale presidente è stato: “Abbiate pazienza, la trattativa sarà molto lunga“. L’assemblea degli azionisti è ancora in corso, ma da quello che trapelerebbe in questo momento non ci sarebbero novità.