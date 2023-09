Pagelle Inter-Sassuolo 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Sassuolo, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro buona partenza dei nerazzurri che conducono il gioco e sfiorano il gol del vantaggio con due pericolosi cross e due azioni dalla destra con Thuram. Il gol arriva allo scadere del primo tempo con una bella azione individuale di Denzel Dumfries che rientra sul sinistro e fa 1-0. Nella ripresa il Sassuolo gioca alla grande, sfiora il gol del pareggio con Erlic e poi in nove minuti ribalta l’incontro: prima Bajrami con la compartecipazione di Sommer e poi con una meraviglia di Domenico Berardi che di sinistro pesca l’angolino a giro. L’Inter ci prova in maniera disordinata, il tiro di Lautaro Martinez al 95′ finisce fuori. Prima sconfitta stagionale.

LE PAGELLE E I VOTI DI INTER-SASSUOLO

INTER: Sommer 5; Darmian 6.5, Acerbi 6, Bastoni 5.5 (23’st De Vrij 6); Dumfries 7, Barella 5.5, Calhanoglu 5 (40’st Klaassen sv), Mkhitaryan 5.5 (23’st Frattesi 6), Dimarco 5.5 (23’st Carlos Augusto 6); Lautaro 5, Thuram 5.5 (23’st Sanchez 5.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6 (36’st Ferrari sv), Viti 5 (16’st Tressoldi 6), Vina 5.5 (1’st Pedersen 6.5); Boloca 6.5, Henrique 6.5; Berardi 7.5, Bajrami 7 (16’st Castillejo 6), Laurienté 6.5; Pinamonti 6 (33′ st Defrel 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 7.

ARBITRO: Massimi di Termoli 5.5.

RETI: 47’pt Dumfries, 9’st Bajrami, 18’st Berardi.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, 70.864 spettatori presenti.

Ammoniti: Inzaghi (all), Matheus Henrique.

Angoli: 8-6.

Recupero: 2′ pt, 6′ st.