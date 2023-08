Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Toronto 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Toronto, il torneo più importante della sua carriera. Il secondo della sua stagione, l’ottavo della sua carriera. Niente da fare per Alex De Minaur, che nonostante una strenua resistenza nel primo set deve arrendersi con il punteggio di 6-4 6-1. 1000 punti che permettano al tennista nativo di San Candido di festeggiare il nuovo best ranking di n°6 ATP, a solamente 65 punti dalla quinta posizione di Holger Rune. E non solo, perché arriva anche un cospicuo assegno da più di 1 milione di dollari.