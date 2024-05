Zanetti e Baresi sul palco dell’Inclusion Day di Sky per Inter e Milan

“L’inclusione è importantissima e dare la possibilità di vivere e far sentire il sentimento di una partita di calcio è una cosa grandiosa, che facciamo volentieri“. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti dal palco dell’evento Inclusion Day di Sky al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, a proposito del progetto ‘San Siro per tutti’ che consente di far vivere le emozioni di una partita di calcio anche alle persone non vedenti e ipovedenti attraverso una audiodescrizione. “Attraverso il calcio si possono fare tante cose positive e dobbiamo trasmettere questi valori, come Inter da sempre siamo attenti e vogliamo continuare a trasmetterli. Perché non solo il calcio, ma il mondo può migliorare per renderci unici“, ha aggiunto.

Presente anche la leggenda del Milan Franco Baresi, che ha dichiarato: “Come Milan siamo sempre stati pionieri nel far vivere una esperienza unica ed emozionale, prima e durante la partita. Il club è molto attivo, non solo per i non vedenti e ipovedenti, ma anche per altri ragazzi che hanno problemi di disabilità. Dobbiamo cercare di coinvolgere chi è stato meno fortunato e favorire il loro inserimento nella società“. Mario Barbuto, presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ha poi aggiunto: “Spero anche la Federazione possa farlo per le partite della Nazionale, perché il tifo deve essere un diritto di tutti per vivere le emozioni dello stadio come le vivono tutti“.