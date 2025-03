Una Champions che vale oro anche per chi saluta il torneo in anticipo. Un’Europa League e una Conference League che possono raggiungere cifre importanti solo con un cammino da incorniciare. La differenza tra la principale coppa europea targata Uefa e le restanti due è tutta riassunta in un esempio concreto: il Bologna eliminato nella League Phase di Champions League è già oggi sicura di guadagnare più della Fiorentina anche in caso di trionfo dei viola in Conference League. Considerando solo i bonus legati ai risultati sul campo, il Bologna ha oggi guadagnato circa 25.32 milioni, mentre la Fiorentina (ad oggi ferma a 8.3 milioni) incasserebbe 17.8 milioni in caso di vittoria del titolo. L’italiana che ha guadagnato di più finora con il solo rendimento (togliendo quindi il Value Pillar) è ovviamente l’Inter che con la qualificazione ai quarti di finale ha accolto nelle sue casse circa 67 milioni. Più indietro Atalanta (39 milioni), Milan (38 milioni), Juventus (33 milioni). In Europa League la Lazio sogna la finale di Bilbao e per ora ha accumulato circa 15 milioni. Più della Roma, eliminata agli ottavi e ferma a 10 milioni. A queste cifre per tutte le italiane andrà poi aggiunto il Value Pillar, un tesoretto che si suddivide a sua volta in due parti: la European Part (già incassata e legata sia al peso del paese nel media market sia al ranking degli ultimi cinque anni) e alla non-Europan part (legata al ranking degli ultimi dieci anni).

La classifica dei ricavi aggiornata al 18 marzo 2025 (non tiene conto dei proventi dal Value Pillar)

INTER (Ancora in gara in Champions League)

Bonus di partecipazione: 18.62 milioni

Risultati fase campionato (2.1 milioni per vittoria; 700k per pareggio): 13.3 milioni

League Ranking Bonus: 9 milioni*

Bonus addizionale 1-8 ranking: 2 milioni

Bonus qualificazione ottavi: 11 milioni

Bonus qualificazione quarti: 12.5 milioni

TOTALE: 66.42 milioni

TOTALE IPOTESI PERCORSO NETTO FINO ALLA CONQUISTA DEL TROFEO: 106.42 milioni

ATALANTA (Eliminata ai Playoff di Champions League)

Bonus di partecipazione: 18.62 milioni

Risultati fase campionato (2.1 milioni per vittoria; 700k per pareggio): 10.5 milioni

League Ranking Bonus: 7.7 milioni*

Bonus addizionale 9-16 ranking: 1 milione

Bonus qualificazione playoff: 1 milioni

TOTALE: 38.82 milioni

MILAN (Eliminata ai Playoff di Champions League)

Bonus di partecipazione: 18.62 milioni

Risultati fase campionato (2.1 milioni per vittoria; 700k per pareggio): 10.5 milioni

League Ranking Bonus: 6.6 milioni*

Bonus addizionale 9-16 ranking: 1 milione

Bonus qualificazione playoff: 1 milioni

TOTALE: 37.72 milioni

JUVENTUS (Eliminata ai Playoff di Champions League)

Bonus di partecipazione: 18.62 milioni

Risultati fase campionato (2.1 milioni per vittoria; 700k per pareggio): 8.4 milioni

League Ranking Bonus: 4.7 milioni*

Bonus qualificazione playoff: 1 milioni

TOTALE: 32.72 milioni

BOLOGNA (Eliminata nella League Phase di Champions League)

Bonus di partecipazione: 18.62 milioni

Risultati fase campionato (2.1 milioni per vittoria; 700k per pareggio): 4.2 milioni

League Ranking Bonus: 2.5 milioni

TOTALE: 25.32 milioni

LAZIO (Ancora in gara in Europa League)

Bonus di partecipazione: 4.31 milioni

Risultati fase campionato (450k per vittoria; 150k per pareggio): 2.8 milioni

League Ranking Bonus: 2.7 milioni*

Bonus addizionale 1-8 Ranking: 600k

Bonus qualificazione ottavi: 1.75 milioni

Bonus qualificazione quarti: 2.5 milioni

TOTALE: 14.66 milioni

TOTALE IPOTESI PERCORSO NETTO FINO ALLA CONQUISTA DEL TROFEO: 31.86 milioni

ROMA (Eliminata agli ottavi di Europa League)

Bonus di partecipazione: 4.31 milioni

Risultati fase campionato (450k per vittoria; 150k per pareggio): 1.7 milioni

League Ranking Bonus: 1.6 milioni*

Bonus addizionale 9-16 Ranking: 300k

Bonus qualificazione playoff: 300k

Bonus qualificazione ottavi: 1.75 milioni

TOTALE: 9.96 milioni

FIORENTINA (Ancora in gara in Conference League)

Bonus di partecipazione: 3.17 milioni

Risultati fase campionato (400.000 per vittoria; 133.000 per pareggio): 1.73 milioni

League Ranking Bonus: 952k*

Bonus addizionale 1-8 Ranking: 400k

Bonus qualificazione ottavi: 800k

Bonus qualificazione quarti: 1.3 milioni

TOTALE: 8.3 milioni

TOTALE IPOTESI PERCORSO NETTO FINO ALLA CONQUISTA DEL TROFEO: 17.8 milioni

*La cifra è soggetta ad un aumento in virtù della parte residuale del bonus pareggi