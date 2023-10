Arriva il tesseramento per Vincenzo Vergine, nuovo responsabile del settore giovanile del Milan

Dopo l’ufficialità dello scorso 21 settembre è arrivato anche il tesseramento in deroga per Vincenzo Vergine al Milan, come nuovo responsabile del settore giovanile del club rossonero.

Questo il comunicato della Lega Serie A: “Vista l’istanza pervenuta dalla Società AC Milan relativa al tesseramento in deroga, ex art. 4.6 dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del signor Vincenzo Vergine. Considerata la competenza per materia, del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, quanto alla suddetta istanza. Il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella seduta del 25.09.2023, ha deliberato di autorizzare la deroga, senza pregiudizio per le competenze degli altri Organi federali per l’accertamento dei requisiti necessari all’effettivo tesseramento del Signor Vincenzo Vergine, nato il 01.01.1968 a San Donaci (BR), che in data 14.09.2023 ha risolto il proprio rapporto contrattuale con la società AS Roma”.

La nota del Milan dello scorso 21 settembre: “AC Milan è lieto di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile a Vincenzo Vergine, laureato in Scienze Motorie e Sociologia”. Questo il comunicato ufficiale con cui il club rossonero annuncia il nuovo ingresso nell’organigramma, dopo che la stessa Roma aveva dichiarato di aver risolto il contratto consensualmente.