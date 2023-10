Fifa, Rubiales sospeso per evitare pressioni da parte sua sui testimoni

Dalle motivazioni della sanzione comminata dalla Fifa a Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio di Spagna, si evince come l’allora numero uno del calcio spagnolo, accusato di aver baciato a Sydney in modo non consensuale la calciatrice Jenni Hermoso, sia stato sospeso per bloccare la potenziale manomissione di testimoni da parte sua.

La Fifa ha rimosso dall’incarico Rubiales, dunque, “in particolare affinché eventuali testimonianze potessero essere rese liberamente e senza alcun tipo di pressione, timore o ritorsione”, ha scritto il giudice della commissione disciplinare Fifa, Jorge Palacio. Il giudice ha ritenuto che tutti e quattro i criteri per portare alla sospensione di Rubiales fossero soddisfatti, tra questi viene menzionata la ragione di sicurezza.