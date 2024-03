Video hot dipendente licenziata, Roma ascoltata stamattina in Procura Federale

La Roma viene ascoltata questa mattina in Procura Federale per la vicenda del video hot di una dipendente che è stata licenziata in circostanze da chiarire in seguito alla diffusione del filmato da parte di un giocatore della squadra Primavera. Quest’oggi si sono presentati in Via Campania l’avvocato Lorenzo Vitali, che ha firmato la lettera di licenziamento della dipendente giallorossa, insieme al legale del club Antonio Conte. Chiné, va precisato, come ricorda l’Ansa non sta indagando sul licenziamento in sé ma sul comportamento e le responsabilità di tesserati del club nella divulgazione del video intimo della donna.