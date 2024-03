F1 GP Australia 2024: incredibile Williams: manca il telaio di riserva, correrà solo Albon

Incredibile situazione in casa Williams nel corso del weekend del GP di Australia 2024. Alexander Albon, nelle FP1, ha distrutto la sua monoposto, danneggiando in modo irreparabile il telaio, andando contro le barriere, e per questo motivo non ha disputato le prove libere 2, in cui abbiamo visto soltanto Logan Sargeant. Ma il pilota americano ha concluso qui la sua avventura ad Albert Park, questo perché il team britannico non ha a disposizione un terzo telaio e dunque non potrà mandare in pista due macchine sabato e domenica. Una situazione incresciosa che costringerà la scuderia a sacrificare Sargeant per mandare in pista il pilota di punta Albon, nonostante sia proprio lui il fattore scatenante di questa surreale vicenda.

Furibondo il team principal Vowles: “E’ inaccettabile e una conseguenza di quanto eravamo indietro nel periodo invernale. Un’illustrazione del motivo per cui dobbiamo affrontare cambiamenti significativi per metterci in una posizione migliore per il futuro”, ha riportato Mara Sangiorgio di Sky Sport.