Vidal: “Sanchez deve andarsene dall’Inter, Inzaghi non lo vuole”

Arturo Vidal, si sa, non è mai stato uno che le manda a dire. Questa volta il bersaglio delle sue critiche sono Inzaghi e più in generale l’Inter, rei di non far giocare abbastanza il suo amico e connazionale Alexis Sanchez. Attraverso il suo canale Twitch, l’ex centrocampista della Juventus e attualmente svincolato ha lanciato un appello al Nino maravilla: “Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare, gliel’ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, e sentirsi amato dalla gente, ma lui è un testardo“. Finora il cileno ex Udinese è sceso in campo solamente in 14 partite, totalizzando appena 473 minuti.

Vidal ha poi rincarato la dose: “Lautaro è un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell’Inter? Gioca Mkhitaryan e non lui, come è possibile? Mi voglio uccidere a pensare una cosa del genere. Alexis è troppo forte, preferirei vederlo al River che all’Inter. Deve andare a giocare, dove può divertirsi, dove lo vogliono davvero. Lui è felice solo se gioca, così non è felice. E i compagni non sono migliori di lui ma l’allenatore Inzaghi non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia mi fa“.