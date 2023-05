Verona, Zaffaroni: “Con l’Empoli gara fondamentale, vogliamo meritare la salvezza sul campo”

Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Empoli, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023: “Sarà una gara fondamentale, alla quale dovremo arrivare con la giusta tensione. Ovviamente mi riferisco alla tensione positiva che ci fa fare scelte giuste e non quella che blocca le gambe. L’Empoli è una squadra in condizione che ha vinto tre delle ultime quattro gare, ma noi ci siamo preparati bene e vogliamo meritare la salvezza sul campo“.

“La presenza dei tanti tifosi non deve metterci tensione, anzi deve creare entusiasmo e va vissuta con naturalezza. Al di là del risultato, vogliamo onorarli combattendo per novanta minuti e provare ad accenderli tramite la prestazione – ha proseguito Zaffaroni – Spezia? Ovviamente guarderemo il loro risultato, ma ci concentreremo sulla nostra gara e su ciò che dovremo far noi. La chiave sarà gestire l’emotività. La gara contro l’Atalanta è stata positiva, ma si poteva gestire meglio la gara dopo aver subito il 2-1. Dovremo cercare di vincere, ma senza perdere gli equilibri così da restare sempre in partita“.

Infine, sui singoli: “Verdi ha fatto differenziato per un paio di giorni, ma gli ultimi allenamenti li ha svolti in gruppo. Lazovic ha accusato un piccolo problema, ma speriamo di recuperarlo per il Milan. Montipò l’ho visto sereno, sono certo che saprà reagire al meglio da grande professionista qual è“.