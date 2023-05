Caso Vinicius, accolto il reclamo del Valencia: chiusura curva passa da 5 a 3 turni

Valencia-Real Madrid è passata alla storia come la partita in cui è stato protagonista Vinicius JR, vittima di insulti razzista e poi personaggio in primo piano di una rissa scoppiata in mezzo al campo che ha portato poi all’espulsione del brasiliano.

La Commissione d’appello della federcalcio spagnola aveva disposto la chiusura per ben 5 turni della curva del Valencia per i fatti accaduti nel match contro il Real Madrid. Prontamente il Valencia ha disposto un reclamo ufficiale, chiedendo uno sconto di pena rilevante. Dopo pochi giorni il ricorso è stato accolto con la chiusura che passa dunque da 5 a 3 turni di squalifica. Ma il Valencia non è ancora soddisfatto. Infatti il club spagnolo andrà al Tad, il tribunale dello sport spagnolo, chiedendo la sospensione cautelare della pena in attesa di una possibile nuova decisione: il club sostiene che “i fatti sono stati manipolati e in realtà sono inesistenti” e chiede quindi il proscioglimento.