Verona, sindaco Damiano Tommasi: “Riprovevole l’interruzione del minuto di silenzio a San Siro”

Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha commentato i cori dei tifosi dell’Hellas Verona che sabato scorso a San Siro avevano interrotto il minuto di silenzio per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. “Amareggia dover commentare fatti riprovevoli, portati avanti da gruppi che utilizzano in modo negativo il calcio, lo stadio e la mediaticità di un evento come una partita di seria A. Il rischio è che la città venga connotata con valori che non sono reali e che soprattutto non le appartengono”

Poi ha sottolineato che: “Spiace che a far parlare e discutere sia una minoranza che si contraddistingue per comportamenti che vanno assolutamente condannati. Non è questa la Verona da raccontare, bensì quella delle sue eccellenze, della solidarietà e del senso di comunità. Quanto al ruolo e alla responsabilità che hanno le società sportive, realtà private che portano il nome della città, dovremmo fare una riflessione più generale. Perché sono importanti ambasciatrici che possono dare un importante contributo per il bene delle città e delle comunità che rappresento attraverso lo sport”.