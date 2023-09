Juventus, McKennie: “Incredibile giocare con Bonucci e Chiellini. Chiamata Pirlo? Non ci volevo credere”

Weston McKennie ha parlato della sua storia alla Juventus che continua dopo l’estate in cui il giocatore ha convinto il tecnico Massimiliano Allegri per la permanenza, Il centrocampista americano ha parlato della prima chiamata della Vecchia Signora, arrivata direttamente da Andrea Pirlo, ai tempi allenatore della Juventus.

Le parole di McKennie: “C’erano due club interessati, ma non erano di primo livello. Poi ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore che mi ha detto della chiamata della Juventus e che il club era interessato a me. Volevo la Juventus. Ero in pullman con la squadra stavamo andando in Austria per la preparazione e mi avevano detto che mi avrebbe chiamato Andrea Pirlo e non ci potevo credere”