Verona: seduta di allenamento in vista della sfida con la Salernitana

Seduta mattutina per il Verona allo Sporting Center ‘Paradiso’. I gialloblù, sabato in campo con la Salernitana, si sono dedicati a forza, agilità, partite a tema e partita finale. Domani, mercoledì 27 dicembre, è in programma una seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse. Per la squadra di Baroni l’obiettivo è bissare il successo con il Cagliari, che ha permesso alla squadra veneta di uscire dalla zona retrocessione.