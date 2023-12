Frosinone, in arrivo Zortea dall’Atalanta: affare ai dettagli

Il Frosinone è ai dettagli per chiuder eil primo colpo del suo mercato invenrale. Sarebbe ai dettagli infatti l’arrivo di Nadir Zortea, che sbarcherà in Ciociaria direttamente dall’Atalanta. L’esterno sarà un rinforzo chiesto da Di Francesco per continuare a fare bene sulla panchina dei gialloblu.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare che porterà Zortea al Frosinone sarà sulla base di un prestito. Il club di Stirpe ha dovuto superare la concorrenza del Bologna di Thiago Motta che cercava un sostituto di Lorenzo De Silvestri. Accordo che verrà formalizzato il 2 gennaio all’apertura del mercato.