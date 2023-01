Verona-Lecce, Zaffaroni: “Vittoria pesante, dobbiamo continuare così”

“Questa vittoria ha un peso grande perché era gara particolare, un po’ sullo stile di quella con la Cremonese. Sono partite sempre complicate dal punto di vista mentale e nervoso, la squadra l’ha affrontata con l’atteggiamento giusto”. Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, ha analizzato il successo ottenuto dai suoi gialloblu al Bentegodi con il Lecce. “Continuiamo a insistere dall’inizio del nostro percorso sul non sbagliare atteggiamento che significa battaglia su tutti punti di vista, sulle seconde palle, sui contrasti, si deve lottare su ogni pallone: oggi abbiamo fatto la gara che dovevamo fare e portato a casa un risultato importante, ma ora bisogna continuare. Abbiamo cambiato marcia, ma è merito dei risultati che sono stati importanti per ricreare fiducia e autostima, questo automaticamente fa crescere tutti anche dal punto di vista fisico e delle qualità tecniche: la squadra sta migliorando, anche questo risultato ci deve dare fiducia ancora di più sapendo che il percorso è lungo e difficile. Nei campionati la difficoltà è durare nel tempo, dobbiamo avere la capacità di mantenere questa linea con costanza e abnegazione. Per tre mesi dobbiamo tenere la testa bassa, non mollare di un centimetro e continuare su questa strada”, ha detto Zaffaroni che mira a una salvezza che poche giornate fa sembrava impossibile.

Il tecnico ha concluso spendendo due parole su Henry, uscito in barella per un preoccupante infortunio, e su Ilic, attorno al quale circolano insistenti voci di mercato. “Henry adesso ha dolore. In settimana faranno le valutazioni, il problema è al ginocchio, ma aspettiamo gli esami strumentali prima di dire qualsiasi cosa. Ilic è un giocatore potenzialmente di altissimo livello, per questa squadra è importante, poi però ci sono altre dinamiche nelle quali non voglio entrare. Oggi lo avevamo, ha fatto una grande partita con i suoi compagni e per oggi va bene così”.