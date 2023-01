Verona-Lecce, Baroni: “Sfida importante, non dobbiamo mollare di un centimetro”

“E’ uno scontro diretto importante. Il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza. Servono queste componenti per portare via un buon risultato dal Bentegodi”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato in casa del Verona.

“Verona fu un passaggio fondamentale della mia carriera, ho tanti ricordi positivi – racconta l’allenatore -. Ma adesso conta soltanto il presente: conosco perfettamente l’ambiente e il campo, so che sarà durissima”. Sulla formazione: “I ragazzi stanno crescendo, sono rimasto positivamente impressionato da Maleh e Pezzella sabato scorso. Come sempre ci sarà necessità di tutti perché sfidiamo una squadra che ha compattezza. Sicuramente qualche dubbio c’è, ma questo vuol dire che i ragazzi stanno facendo bene”.

Sul mercato: “Sono usciti dei ragazzi che meritavano di essere protagonisti, alcuni sono ancora nostri e ci auguriamo che possano rientrare con maggiori consapevolezze. Il mercato non deve interessarci”.

Sugli obiettivi: “Questo campionato è pericoloso, ma serve rimanere attenti sul nostro percorso. Non puoi pensare di mollare nemmeno di un centimetro. Stiamo facendo bene, ma non dobbiamo mollare. Credo che questa squadra abbia tenuta mentale e compattezza e lo abbiamo dimostrato anche col Milan: la squadra è rimasta in partita e lo ha dimostrato. A questo punto credo che bisogna essere convinti di poter far bene”.