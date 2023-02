Verona-Lazio, Zaffaroni: “Gara difficile, dobbiamo pensare a noi e non guardare la classifica”

Marco Zaffaroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Lazio, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023: “Giocheremo contro una delle migliori squadre del campionato, che vanta un’ottima organizzazione di gioco ed elevate qualità tecniche, senza parlare poi del palleggio. Sarà una gara molto difficile, perciò dovremo cercare di andare oltre le nostre qualità e ricucire il gap grazie a spirito e carattere – ha spiegato il tecnico degli scaligeri – E’ importante gestire le energie dal punto di vista mentale, evitando di disperderle, e non commettere l’errore di guardare la classifica. Giocando lunedì è inevitabile, ma dobbiamo essere forti mentalmente per non farci condizionare e pensare esclusivamente a noi“.

Zaffaroni ha poi proseguito: “Nello spogliatoio non è mai mancata la voglia di provare a raggiungere l’obiettivo. Sicuramente gli ultimi risultati hanno migliorato il nostro umore, ma non dobbiamo dimenticare la nostra realtà. Giusto dunque avere fiducia, ma allo stesso tempo bisogna essere consapevoli della nostra situazione. Giocare sempre di lunedì? Non è un discorso che mi compete. Non dobbiamo lasciarci influenzare, ma pensare solamente sulla partita“.

Infine, sui singoli: “Duda è un giocatore tecnico e di grande esperienza, perciò sarà sicuramente un’arma significativa. Abildgaard e Gaich mi sono sembrati in buone condizioni, quindi sono convocabili. Doig è a disposizione. Verdi e Lasagna? Si sono sempre allenati bene e fanno assolutamente parte del gruppo. Faraoni inizierà ad allenarsi con la squadra da settimana prossima, ha fatto tutto il necessario. Veloso è più indietro perché ha avuto un problema muscolare nell’ultima rifinitura. Dobbiamo rispettare determinati tempi tecnici. Out anche Henry e Hrustic“.