Verona-Lazio, Sarri: “Non guardo la classifica, in questo momento va bene essere quarti”

“Se guardo la classifica per la Champions? Non con una grandissima curiosità, ci sono a disposizione tantissimi punti e si sta parlando di qualcosa di così teorico. Ci sono pochissimi punti di distacco, in questo momento comunque va bene essere quarti”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. “Il sentimento questa sera è più positivo che negativo, c’è rammarico per il risultato – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – e perché troppo spesso iniziamo sotto livello il secondo tempo. La partita era difficile e sporca ma è stata condotta bene. Siamo stati bravi a giocare a calcio, dispiace per la ripresa e per il momento di sbandamento dopo il gol subito. Lavorare sulla concentrazione non è mai semplice, si parla di risvolti mentali che coinvolgono tutta la squadra. Sarebbe un’impresa ardua anche per lo psicologo più bravo. Prenderne consapevolezza sarebbe già una cosa importante”. In chiusura Sarri ha parlato della prossima sfida contro l’Atalanta: “Questa è un’altra brutta storia, sarà un’altra partita difficile. Questa sera mi porto a casa lo spirito, ho visto una squadra che ha avuto il piglio giusto e cattiveria fino alla fine”, ha concluso il tecnico.