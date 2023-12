Verona-Lazio 1-1, Zaccagni: “Buona partita, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni”

“Sono contento di essere tornato dall’infortunio e di aver segnato ma sono felice a metà per i due punti che ci mancano“. Lo ha detto l’esterno della Lazio Mattia Zaccagni dopo il pareggio contro il Verona. “Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Abbiamo creato tanto – ha sottolineato l’ex del match e autore del gol biancoceleste – e non siamo riusciti a finalizzarla. Per rispetto non esulterò mai contro l’Hellas Verona, sono orgoglioso di aver giocato qui“, ha concluso Zaccagni.