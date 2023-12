Milan, Ibrahimovic: “Stiamo parlando, vediamo cosa succederà”

“Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà”. Così Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport risponde ad una domanda sul suo ritorno al Milan. L’ex campione rossonero non si sbilancia dopo settimane in cui lo svedese ha avuto contatti con il club rossonero e si è incontrato con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird. Al momento solo chiacchiere e nessun annuncio ufficiale, da segnalare quindi le parole dello svedese a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Milan, partita cruciale per capire gli obiettivi stagionali in campionato dei ragazzi di Stefano Pioli.