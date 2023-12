Premier League 2023/2024, incubo Manchester United: il Bournemouth vince 3-0 ad Old Trafford

Il Manchester United ripiomba nella crisi. Ad Old Trafford il Bournemouth travolge i Red Devils 3-0 e tiene lontana la squadra di Ten Hag dai piani alti della classifica (il City quarto può andare a +6). La prima rete incassata al 5′ è un manifesto del momento dello United. Un possesso dal basso lezioso e una reattività sotto zero spalancano la corsia di destra a Cook che crossa in area e pesca Solanke che col tacco batte Onana. L’ex Inter non ha colpe, ma ne ha (e non poche) in occasione della seconda rete. Solanke al 68′ sfrutta una prateria lasciata tra le linee e allarga per Tavernier che crossa al centro per Billing: il colpo di testa sembra tutt’altro che imparabile, ma Onana lascia passare la palla. Il Manchester United calcia 20 volte, ma solo 3 in porta. E al 73′ subisce anche il terzo gol. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa dei Red Devils lascia colpevolmente solo Senesi che stacca di testa e firma il 3-0. Il Manchester United, a partita finita, riesce nell’impresa di guastare ulteriormente la sua serata. Colpa di Bruno Fernandes che per una protesta eccessiva va a prendersi il giallo che gli costerà la squalifica contro il Liverpool. Tutto finito? No. Nella serata horror Harry Maguire si prende la scena, perdendo la palla che Sinisterra va a mettere in rete. Per sua fortuna, lo fa con un tocco di mano: il Var se ne accorge e toglie il poker. Cambia poco. Negli altri risultati, il Brighton di De Zerbi non è andato oltre l’1-1 contro il Burnley, mentre lo Sheffield ha battuto 1-0 il Brentford. Solo 1-1 tra Wolves e Nottingham.