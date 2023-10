Verona, gli uomini di Marco Baroni cadono in amichevole: il Bellinzona si impone 1-2

In questo fine settimana il campionato di Serie A 2023/2024 è fermo per la sosta per le Nazionali e alcuni gli hanno deciso di mantenere il ritmo partita disputando delle amichevoli. E’ il caso dell’Hellas Verona, che sul campo dello Sporting Center ‘Paradiso’ ha affrontato gli svizzeri del Bellinzona. Gli uomini di Marco Baroni, dopo essere andati in svantaggio a causa del gol di Alounga, hanno acciuffato il pareggio con Federico Bonazzoli. Nel finale, però, la compagine elvetica ha trovato la rete della vittoria grazie a Pugliese. Nella giornata di domenica gli scaligeri torneranno in campo per svolgere una seduta di allenamento mattutina.