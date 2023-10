Qualificazioni Europei 2024, Sudakov e Karavaiev stendono la Macedonia: l’Ucraina vince 2-0

L’Ucraina batte 2-0 la Macedonia del nord all’EPET Arena di Praga e sale a 10 punti in classifica, con due partite in più dell’Italia (7), nel girone di qualificazione agli Europei del 2024. Al 30′ arriva il gol vittoria. Un errore sull’impostazione dal basso della Macedonia è punita da Georgiy Sudakov che si coordina dalla distanza e spiazza Dimitrievski grazie ad una deviazione decisiva. La reazione macedone è affidata ad Enis Bardhi che al 36′ sfonda sulla sinistra e serve un tiro cross che la difesa ucraina neutralizza. Al 60′ l’Ucraina sfiora il 2-0. Dovbyk innesca con una gran palla Mudryk che a tu per tu con Dimitrievski si fa respingere il tiro a botta sicura. Al 68′ l’Ucraina inserisce anche Malinovskyi, ma il jolly del Genoa incassa subito un’ammonizione che sembra limitarlo nella prima pressione. Anzi, pochi minuti dopo l’ex Atalanta rischia anche grosso con un intervento in ritardo su Ademi, ma l’arbitro non estrae (giustamente) la seconda ammonizione. Nel finale, oltre ad un’invasione di campo, c’è spazio anche per il 2-0. Merito di Karavaiev che dalla lunghissima distanza vede Dimitrievski fuori dai pali e lo punisce con con un destro potente. La Macedonia resta a quota 7.