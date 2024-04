Verona-Genoa, Gilardino: “Dobbiamo tenere alta l’intensità mentale. Futuro? Ci sono valutazioni da fare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha presentato la gara: “Siamo consapevoli delle qualità e della bravura del Verona, una squadra con giocatori che conoscono la categoria e che si sono adattati al calcio italiano. Proveremo a difenderci bene e a creare loro difficoltà quando avremo la palla noi. Loro hanno necessità di punti, specialmente ora che si avvicina la fine del campionato, ma noi dobbiamo tenere alta l’intensità mentale e la voglia di conquistare punti. Baroni merita i complimenti per aver mantenuto una filosofia nonostante le difficoltà. Dovremo fare una partita gagliarda, non c’è ancora niente di concreto e aritmetico“.

Gilardino ha poi parlato dei suoi ragazzi: “Li ho visti molto determinati, è stata una settimana positiva. Ekuban e Martin hanno recuperato, ma ci sono anche Messias e Ankeye, perciò dovrò fare delle valutazioni. Siamo un po’ in emergenza numericamente, ma ho fiducia in questo gruppo che ha dimostrato di saper tirar fuori qualcosa di importante nelle difficoltà. Oltre a Retegui non ci saranno neppure Matturro, Cittadini, Vitinha e Malinovskyi“.

Infine, il tecnico dei liguri ha risposto scocciato sul suo futuro: “Basta domande, a un certo punto ci si annoia a parlarne. Ho già detto che parlo costantemente con la società e che annuncerò novità non appena ci saranno. Ora tutte le energie sono concentrato verso un unico obiettivo, non penso a nient’altro. Sicuramente portarsi avanti sarebbe l’ideale per un tecnico e per una società, ma ci sono delle valutazione da fare. Penso che nei miei occhi si veda quanto ci tenga al Genoa“.