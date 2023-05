Verona-Empoli, Zanetti: “Giocheremo liberi, vogliamo continuare a divertirci”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona, valevole per il 37° turno di Serie A 2022/2023: “Giocheremo liberi, ma con grandi motivazioni individuali e l’obiettivo di migliorarci. Vogliamo continuare a divertirci. Per i nostri avversari sarà invece più difficile poiché sono chiamati a vincere per salvarsi“.

Zanetti ha poi aggiunto: “Se fossimo stati meno ingenui in alcuni momenti della stagione probabilmente avremmo potuto lottare per qualcosa di incredibile. Tuttavia si tratta di un percorso e va accettato: l’importante è che ci serva da esperienza per il futuro. Il gruppo ha vissuto una crescita interessante, ma il prossimo anno bisognerà cambiare tanto. Parlerò del mio futuro con il club solamente a fine stagione, ora vogliamo concentrarci sul finale di campionato. Per ora dunque non ci penso, anche perché ho un contratto ancora di due anni“.

“Le parole di Luperto (“Le partite più importanti in stagione sono state quelle non vinte”, ndr) mi fanno molto piacere. Gestire la sconfitta non è facile, ma tutti quanti sono stati eccezionali, capendo di cosa avevamo bisogno per svoltare. Per me le partite decisive sono state quello vinte dopo un periodo complicato, dove invece di cadere nel baratro abbiamo preso forza – ha proseguito il tecnico dei toscani, per poi concludere su Piccoli – Ha grandi potenzialità e sono felice del suo rendimento. Lo vedo esploso e sta meglio anche dal punto di vista fisico. Sto lavorando con lui anche individualmente così da farlo entrare nel nostro meccanismo“.