Bologna-Napoli, Thiago Motta: “Parlerò con Saputo, servono chiarezza e trasparenza”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli, match del penultimo turno di Serie A. I rossoblu ospitano i vincitori del campionato, cercando punti importanti nella corsa all’ottavo posto che potrebbe anche valere l’accesso alla Conference League. “Vogliamo fare una bella partita dando il 100%, poi vedremo. I tifosi ci hanno già dato tanto e noi dobbiamo ricambiare, vogliamo cercare di fare il risultato.” Attesa anche per l’incontro con Saputo: “Vedrò il presidente in settimana prossima per parlare di questo deficit e capire cosa possiamo fare – spiega Motta – Bisogna capire le strategie del club anche per il mercato, ci sono giocatori che nella mia testa non devono muoversi. Servirà chiarezza e trasparenza da parte di tutti.”