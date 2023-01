Verona-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Verona e Cremonese, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Delicatissimo scontro salvezza al Bentegodi che mette in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Gli scaligeri vogliono ripartire dal pareggio di Torino e lasciare l’ultimo posto della classifica. Gli uomini di Alvini invece dalla bella prestazione contro la Juventus, nonostante la sconfitta, e centrare la tanto ambita prima vittoria stagionale. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma lunedì 9 gennaio alle 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).