Casini: “Scontri tifosi? Le sanzioni esistono, bisogna applicarle”

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A è stato ospite negli studi della Radio Vaticana, all’indomani degli scontri tra i tifosi della Roma e del Napoli sull’autostrada A1.“E’ necessario applicare le sanzioni che esistono: le persone che si comportano in un certo modo allo stadio non debbono poter entrare. Lo strumento esiste già, quindi il tema è identificarle il prima possibile e qui la tecnologia può aiutare: il riconoscimento facciale può essere usato per impedire che ci possano essere persone che vengono allo stadio a replicare comportamenti sbagliati”. Casini ha poi proseguito: “Il calcio è una valvola di sfogo che consente a persone di riversare anche quelle che non sono più passioni, ma sentimenti negativi che andrebbero repressi o curati in altro modo. Penso che è dalla scuola che bisogna iniziare a formare culturalmente il tifo, la condivisione, le lotte contro qualsiasi forma di discriminazione: se non si comincia a scuola è troppo tardi”.