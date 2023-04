Verona-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023, il Verona ospita tra le mura amiche il Bologna. Reduce da un pareggio contro il Napoli e una vittoria contro il Sassuolo, l’Hellas vuole continuare a incamerare punti salvezza e risalire la china. Di contro, il Bologna non vuole smettere di sognare l’Europa e va a caccia del sesto risultato utile consecutivo. All’andata finì 1-1, ma era “calcio d’agosto”. Chi avrà la meglio stavolta? La sfida è in programma oggi, venerdì 21 aprile alle 20:45 presso il Marcantonio Bentegodi di Verona. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.