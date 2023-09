Verona-Bologna, infortunio alla caviglia per Doig: entra Lazovic

Tegola per il Verona. Nel corso del match contro il Bologna, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Josh Doig in uno scontro di gioco con Lorenzo De Silvestri ha avuto la peggio ed ha messo malamente la caviglia con una torsione che è risultata subito visibile a tutti. Tanto che Faraoni ha immediatamente chiesto il cambio alla panchina, al suo posto è entrato Darko Lazovic. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni non sono di certo confortanti.