Salernitana-Torino, Juric: “Dopo il vantaggio è stato più semplice”

Il Torino di Ivan Juric trova la prima vittoria stagionale con un super Radonjic e con una prestazione contro una Salernitana non pervenuta. Il tecnico della squadra di Torino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la rotonda vittoria. Queste le sue parole.

Juric: “Penso che la partita era difficile, abbiamo sofferto anche, siamo stati bravi e cinici a fare gol e dopo è diventato tutto più semplice, ma non lo era: ci sono giocatori della Salernitana interessanti, è stata una battaglia. Sono contento di non aver preso gol per la terza volta su quattro, abbiamo fatte tante buone azioni, sono soddisfatto. Radonjic ne ha fatti due ma ne ha sbagliato uno clamoroso, penso che può fare anche meglio. Comunque sta avendo continuità di allenamento, speriamo che prosegua così perché ha margini di miglioramento enormi. Zapata ha fatto benissimo, ci ha fatto giocare, ha fatto assist, teneva la palla, ha fatto una grandissima partita, poteva fare gol ma ha fatto veramente bene. Per Sanabria invece la situazione è un po cambiata. Prima era solo, ora c’è anche Pellegri che ha trovato continuità quindi dovrà allenarsi bene e quando arriva l’occasione sfruttarla. Ricci? Ha continuità di rendimento, deve proseguire così. Abbiamo un centrocampo interessante, giovane, fresco, con una sostanza che ci mancava“.