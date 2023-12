Verona, Baroni: “Non dobbiamo subire il gioco della Fiorentina, ok Hien e Magnani”

L’allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato con la Fiorentina: “Giochiamo contro una squadra che ha un allenatore bravo e con un gioco offensivo. Non dobbiamo subire il loro gioco. Il nostro obiettivo è fare punti sempre. Stiamo crescendo di partita in partita, soprattutto sul piano difensivo“.

Sulle scelte di formazione: “Hien e Dawidowicz sono a disposizione. Hien probabilmente sarà titolare. Anche Magnani torna nei convocati, mentre per Faraoni dovremo aspettare un’altra settimana. Duda non è facile da sostituire. Ci sono Serdar e Hongla che stanno bene e faranno staffetta”.