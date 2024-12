Un’autorete rocambolesca e un gol olimpico di certo non banale. Nel caos di Venezia-Como il vento è un fattore decisivo. Non solo per l’andamento della partita, caratterizzata da errori in fase di impostazioni e di incertezza in area nelle uscite dei portieri, ma anche per la diretta televisiva e streaming. Niente che si possa imputare ai broadcaster chiaramente (la partita è trasmessa da Dazn e Sky), ma di fatto le gocce e il vento forte hanno più volte impattato sulla produzione in loco del match e limitato la visione chiara e limpida della partita. Il fatto non è sfuggito agli utenti che hanno espresso il proprio disappunto su ‘X’ per un inconveniente che è però dovuto al maltempo. Lo spettacolo in campo non è comunque mancato con quattro reti e tante occasioni.