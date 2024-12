Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Siviglia, partita valida per la quindicesima giornata della Liga 2024/2025. Ottimo momento di forma per i colchoneros, che hanno vinto le ultime otto gare tra tutte le competizioni e possono seriamente pensare di inserirsi nella lotta al titolo. I continui passi falsi di Real e Barça fanno infatti sì che la squadra di Simeone si porterebbe, in caso di vittoria a -1 dai ragazzi di Ancelotti e a -3 dai catalani (ma con una partita in meno). Alvarez e compagni partiranno nettamente favoriti contro il Siviglia. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-SIVIGLIA

ATLETICO MADRID: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Giuliano, De Paul, Pablo Barrios, Gallagher; Griezmann, Julián Alvarez

SIVIGLIA: Álvaro; Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas; Juanlu, Sow, Agoumé; Lukébakio, Peque; Isaac Romero