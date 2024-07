Venezia, Antonelli: “Acquisti mirati, coglieremo le opportunità”

“Stiamo cercando di fare dei colpi importanti, rispettando però i nostri parametri, consapevoli che la concorrenza è tanta. In questo momento il Venezia piace sia come realtà sia per l’entusiasmo che si respira. In attacco abbiamo due giocatori che pensiamo possano far bene e ci piacerebbe affiancarli con altri che abbiano velocità, tecnica e forza. La nostra volontà e quella di cogliere tutte le opportunità, cercando di chiudere le priorità anche se il mercato è ancora lungo“. Queste le parole del direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli nel corso della conferenza stampa di questa mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia. “In questo momento il nostro intento è quello di prendere dei ragazzi che possono essere un valore in futuro per il Venezia, ma anche che siano pronti, o che abbiamo avuto esperienze positive in Serie A – ha spiegato ancora il dirigente dei lagunari -. L’obiettivo è quello di dare al mister una squadra con diverse soluzioni, con giocatori abili a fare il doppio ruolo e senza esuberi così che tutti possa avere la possibilità di esprimersi“.

Antonelli ha poi aggiunto: “Il periodo di ‘attesa’ in questo momento è dato dal mercato e da una nostra strategia, perché abbiamo volutamente dato al mister il tempo di valutare la rosa e i singoli giocatori, per poi effettuare degli acquisti mirati. A centrocampo faremo sicuramente qualche operazione, bisogna però aspettare il momento giusto. Ora ci sono molte voci di mercato, ma la nostra volontà è quella di mantenere i giocatori che sono stati un riferimento nella scorsa stagione. In queste settimane sono arrivati due calciatori importanti come Doumbia e Oristanio. Due ragazzi su cui sono stati fatti importanti investimenti, a conferma della volontà di portare a Venezia giocatori da progetto“.