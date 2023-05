Ultima giornata Serie A: quando escono gli orari? Ecco tutto quello che c’è da sapere

La Serie A 2022/2023 è ormai all’ultimo km. Il massimo campionato di calcio vedrà il suo epilogo nel week-end che va dal 2 al 4 giugno con gli ultimi verdetti da decretare e le ultime dieci partite. La Lega ufficializzerà il programma e gli orari lunedì 29 maggio, al termine della trentasettesima giornata, per scegliere le varie partite che dovranno giocarsi, come regolamento impone, in contemporanea. Salvezza ed Europa sono gli obiettivi ancora in gioco visto che lo Scudetto è stato già assegnato al Napoli con diverse giornate di anticipo.

A meno di una vittoria odierna del Lecce contro il Monza, la salvezza all’ultima giornata sarà un affare a tre con appunto la stessa squadra pugliese, il Verona e lo Spezia. Quindi queste tre partite dovranno giocarsi in contemporanea: Milan-Verona, Roma-Spezia e Lecce-Bologna. Avendo Milan – che però oggi può chiudere il discorso Champions se pareggia in casa della Juventus – ma soprattutto i giallorossi: in chiave Europa anche Atalanta-Monza e Udinese-Juventus dovranno giocarsi in contemporanea alle tre partite precedentemente elencate. Il piatto forte di giornata si dovrebbe svolgere domenica sera (ore 20:45 oppure ore 21 fischio d’inizio). Poco prima avrà luogo la festa scudetto del Napoli con tanto di consegna della Coppa: allo stadio Maradona si disputerà Napoli-Sampdoria (ore 18 oppure ore 19 il fischio d’inizio) e poi a seguire, per tutta la serata, la festa con un grande spettacolo allestito proprio al Maradona.

Chi non giocherà domenica sarà sicuramente Sassuolo-Fiorentina: i viola infatti mercoledì 7 giugno voleranno a Praga per giocarsi la finale di Conference League contro il West Ham, e proprio per questo la Lega di Serie A disporrà l’anticipo o a venerdì 2 giugno oppure a sabato 3 (probabile che sia venerdì come successe con la Roma lo scorso anno). Anticipo di cui disporrà anche l’Inter: con l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, Lautaro e compagni non avranno bisogno di contemporaneità all’ultimo turno contro il Torino. Per questo motivo l’idea della Lega è quella di anticipare a sabato 3 la partita così da mettere i nerazzurri nelle stesse condizioni del Manchester City che giocherà proprio sabato 3 la finale di Fa Cup contro il Manchester United. Domani l’ufficialità.