Ufficiale: Cristiano Giuntoli è un nuovo dirigente della Juventus

Dopo un tira e molla lungo due mesi, adesso è ufficiale: Cristiano Giuntoli è il nuovo ‘Football Director’ della Juventus. L’ormai ex dirigente del Napoli Campione d’Italia raggiungerà Torino e inizierà il suo lavoro in bianconero. Giuntoli ha firmato un contratto quinquennale, che andrà quindi in scadenza al termine della stagione 2027-2028. Cambia, quindi, anche la struttura organizzativa della società torinese, come comunica la Juventus stessa: Giuntoli che riporterà a Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna invece assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director. Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer.

Cristiano Giuntoli è con noi! Giuntoli è il nostro nuovo Football Director. Benvenuto! — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2023