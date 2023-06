Udogie saluta: “Sarò sempre grato all’Udinese”

“Volevamo tutti la vittoria e chiudere la stagione con un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Il calcio è questo, ci dispiace molto”. Così Destiny Udogie dopo lo 0-1 con la Juventus in quella che è stata la sua ultima gara in maglia Udinese. Due anni in Friuli per l’esterno che dalla prossima stagione giocherà al Tottenham: “Devo ringraziare tanto il club per aver investito e creduto in me in queste due stagioni. Non posso dire altro che grazie. Conoscevo le mie qualità, volevo solo esprimerle e l’Udinese mi ha dato questa grande possibilità. Sono pronto per il futuro e per la Premier”.