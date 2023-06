Roma, Dybala: “Futuro? Ci sarà tempo per sapere cosa accadrà”

Paulo Dybala, ai microfoni di Dazn, ha parlato al termine della gara vinta dalla Roma, 2-1 contro lo Spezia, nell’ultima giornata di campionato. “Il mio futuro? Adesso è importante godersi questo momento, ci sarà tempo per sapere cosa accadrà nel futuro. Ho ancora due anni di contratto qua. Per noi era una partita difficile, però dovevamo concentrarci perché sapevamo che ci giocavamo un posto in Europa – ha ammesso l’ex bianconero –. All’inizio è stato un po’ difficile ma alla fine abbiamo vinto. La gente qui è incredibile, dopo aver perso una finale era difficile sostenere la squadra, però questa gente è stata con noi e con me tutto l’anno. Oggi si meritavano di festeggiare questo posto in Europa”, ha concluso Dybala.