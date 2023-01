Udinese-Verona, Zaffaroni: “Partita con duelli importanti, dobbiamo pensare passo alla volta”

Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Verona, match in programma lunedì sera alla Dacia Arena. Momento tutt’altro che semplice per gli scaligeri, in difficoltà in classifica e adesso anche senza Ivan Ilic che ha lasciato il club nel mercato invernale. “Non possiamo permetterci di pensare a qualcosa che non sia il campo, Ilic è stato qui diversi anni ed è stato importante ma dobbiamo pensare a chi c’è – spiega Zaffaroni ai giornalisti – Dobbiamo pensare una partita alla volta per cercare di rimanere agganciati e giocarci le nostre carte fino alla fine. Servirà un grande girone di ritorno ma ogni anno ci sono delle sorprese, basti pensare alla Salernitana nella scorsa stagione.”

A livello di infermeria, il tecnico dell’Hellas fa il punto: “Veloso sicuramente non ci sarà, recuperiamo invece Verdi. Faraoni sta recuperando ma deve ancora aumentare i carichi.” Sulla partita contro l’Udinese invece Zaffaroni sembra avere le idee chiare: “Saranno importanti i duelli, hanno attaccanti che fanno davvero reparto. Se non saremo pronti a livello fisico e mentale rischieremo molto, dovremo essere pronti e reattivi.”